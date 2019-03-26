UEFA, Karadağ’ı ırkçı tezahürat nedeniyle disipline sevk etti

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), İngiliz oyuncu Danny Rose’a yönelik ırkçı tezahürat gerekçesiyle Karadağ’ı disiplin kuruluna sevk etti.

Fotoğraf: Reuters

UEFA’dan yapılan açıklamada, sevkin nedenleri arasında İngiltere’nin Euro 2020 elemeleri grup maçında Karadağ’ı 5-1 yendiği maçta sahaya madde atılması, meşale yakılması ve merdivenlerin boş bırakılmamasının da bulunduğu vurgulandı.

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Disiplin kurulunun Karadağ ile ilgili kararını 16 Mayıs’ta açıklayacağı belirtildi.

Pazartesi akşamı Karadağ’ın başkenti Podgorica’da oynanan maçta tribünler Danny Rose’a yönelik ırkçı tezahürat yaptı. Kısa adı ‘Fare’ olan, futbol sahalarında ırkçılıkla mücadele eden kuruluşun başkanı Piara Powar, “Maçtaki gözlemcimiz ırkçı taciz olduğuna şahit oldu. Elimizdeki delilleri UEFA’ya sunacağız” dedi.

BBC Radio 5’te maçı canlı anlatan Ian Dennis, maçın altıncı dakikasında Rose’a yönelik ırkçı saldırıların başladığını ve maç boyunca devam ettiğini söyledi.

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Karadağ takımının teknik direktörü Ljubisa Tumbakovic ise “Ben ırkçılık içeren bir şey duymadım” dedi.

28 yaşındaki Rose, 2012’de Sırbistan’da oynanan bir U21 maçında da ırkçı tezahürata maruz kalmıştı. Sırbistan Futbol Federasyonu’na para cezası ve seyircisiz oynama cezası gelmişti.

