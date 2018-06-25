UEFA, Galatasaray anlaşmasını ‘gözden geçirecek’: İptal söz konusu değil

UEFA, Galatasaray’ın Finansal Fair Play kapsamında aldığı cezayı ve kulüple yapılan anlaşmayı yeniden inceleme kararı aldı.

UEFA ile Galatasaray, dört yıllık anlaşma yapmıştı. Buna göre sarı-kırmızılı kulüp ilk etapta 6 milyon avro para cezası ödeyecek.

Reklam

Bununla birlikte şartlara uyulmaması halinde Galatasaray’a 9 milyon avro daha para cezası verilebilecek. Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için listeye 25 yerine 21 oyuncu yazacak.

UEFA’nın internet sitesinde bugün yer alan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu’nun Galatasaray ile yapılan anlaşmayı yeniden inceleme kararı aldığı bilgisi verildi.

Reklam

Cezada değişiklik olmayacak

Habertürk’ten Erhan Kaan Adıgüzel’e konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz şunları söyledi: “Bu rutin bir uygulama. Galatasaray’ın UEFA ile kesinleşmiş olan dört yıllık anlaşması var. Bu kararın iptali ya da revize edilmesi mümkün değildir. Bazı Avrupa kulüpleri, UEFA ile yaptığı görüşmelerde Galatasaray’ın dosyasını örnek gösterdiğinden dolayı UEFA dosyayı yeniden gözden geçirecektir. Ancak iptal ya da revize kararı söz konusu değildir. Yeniden inceleme kararı, bazı Avrupa kulüplerinin talebi doğrultusunda oluşturulmuştur. Zaten İngilizce metinde açık ve net bir şekilde belirtilmiştir ki, bu bir yargılama değildir. Denetim amaçlı gözden geçirmedir.”

Kulübe, 2016’da taahhüt ettiği mali kurallara uymadığı gerekçesiyle ceza kesilmişti.