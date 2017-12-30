Diken

Yaramazlara biraz batar!

UEFA, Avrupa’da tüm zamanların kulüp sıralamasını açıkladı

Share32
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 33

 

UEFA, Avrupa’da tüm zamanların kulüp sıralamasını açıkladı. Galatasaray ilk 20’de yer alırken, Fenerbahçe 47’nci, Beşiktaş 51’inci, Trabzonspor 113’üncü oldu.

Fotoğraf: Reuters

Sıralamada ilk sırayı son iki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid aldı. 2’nci sırada Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih yer alırken, 3’üncü sırada ise İspanya devi Barcelona var.

Reklam

Listede Galatasaray 20’nci, Fenerbahçe 47’nci, Beşiktaş 51’inci, Trabzonspor 113’üncü sırada.

İlk 10 sırada yer alan takımlar ve temsilcilerimizin sıralamaları şu şekilde:

1 – Real Madrid

2 – Bayern Münih

3 – Barcelona

4 – Manchester United

5 – Juventus

6 – Milan

7 – Benfica

8 – Porto

9 – Liverpool

10 – Arsenal

20 – Galatasaray

47 – Fenerbahçe

51 – Beşiktaş

113 – Trabzonspor


Share32
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 33

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...