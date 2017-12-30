UEFA, Avrupa’da tüm zamanların kulüp sıralamasını açıkladı. Galatasaray ilk 20’de yer alırken, Fenerbahçe 47’nci, Beşiktaş 51’inci, Trabzonspor 113’üncü oldu.
Sıralamada ilk sırayı son iki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid aldı. 2’nci sırada Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih yer alırken, 3’üncü sırada ise İspanya devi Barcelona var.
Listede Galatasaray 20’nci, Fenerbahçe 47’nci, Beşiktaş 51’inci, Trabzonspor 113’üncü sırada.
İlk 10 sırada yer alan takımlar ve temsilcilerimizin sıralamaları şu şekilde:
1 – Real Madrid
2 – Bayern Münih
3 – Barcelona
4 – Manchester United
5 – Juventus
6 – Milan
7 – Benfica
8 – Porto
9 – Liverpool
10 – Arsenal
20 – Galatasaray
47 – Fenerbahçe
51 – Beşiktaş
113 – Trabzonspor