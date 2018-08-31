UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor’un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2018-19 sezonunda grup aşamasında yer alan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor’un rakipleri belli oldu.
D grubunda yer alan Fenerbahçe’nin rakipleri Anderlecht (Belçika), Dinamo Zagreb (Hırvatistan) ve Spartak Trnava (Slovakya).
I grubunda yer alan Beşiktaş’ın rakipleri ise Genk (Belçika), Malmö (İsveç) ve Sarpsborg (Norveç).
Türkiye Kupası şampiyonu olarak kupaya doğrudan katılan Akhisarspor’un yer aldığı J grubunda ise Sevilla (İspanya), Krasnodar (Rusya) ve Standard Liege (Belçika) yer aldı.
48 takımın yer aldığı grup aşamasında, takımlar 12 gruba ayrıldı. Torbaların, kulüplerin UEFA sıralamasına göre belirlendiği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşmedi.
UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçları 20 Eylül’de başlayıp 13 Aralık’ta sona erecek. Son olarak Atletico Madrid’in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi’nin finali, 29 Mayıs’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadı’nda.