UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor’un rakipleri belli oldu

Türkiye’deki tüm ticari kuruluşların üye olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Başkanı Necdet Takva “Şirketlerin borcu, 81 milyon Türkiye vatandaşının borcu haline geldi” dedi.