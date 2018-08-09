UEFA Avrupa Ligi maçları: Beşiktaş kazandı, Başakşehir berabere

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, bugün UEFA Avrupa Ligi 3’üncü ön eleme maçlarında mücadele etti.
Beşiktaş, Vodafone Park’ta Avusturyalı rakibi LASK Linz’le karşılaştı.
Siyah-beyazlılar maçın 6’ncı dakikasında Hollandalı oyuncusu Ryan Babel’in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamladı. Maçta başka gol olmadı.
Başakşehir berabere
Medipol Başakşehir de Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda İngiliz ekip Burnley’i konuk etti. Maç golsüz beraberlikle tamamlandı.
İkinci maçlar, 16 Ağustos’ta deplasmanda olacak.