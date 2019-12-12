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Yaramazlara biraz batar!

UEFA’dan asker selamı veren Türk futbolculara ceza yok

Almanya ve Fransa’nın başvurusu üzerine Fransa – Türkiye maçında yaşanan gol sevinci nedeniyle soruşturma başlatan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Türk futbolculara maçlardaki asker selamından dolayı ceza vermeme kararı aldı. Tribündeki olaylar nedeniyle 50 bin euro (322 bin lira) para cezası verdi.

Türkiye A Milli Takımı’nın UEFA Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri’nde 15 Ekim’de Fransa’yla bu ülkenin başkenti Paris’te oynadığı maçta Kaan Ayhan’ın golü sonrası takım oyuncuları asker selamı vererek golü kutlamış; UEFA soruşturma başlatmıştı.

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Dün, UEFA’nın merkezi İsviçre’de TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan vekili Servet Yardımcı ve yönetici İsmail Erdem savunma verdi. Milli futbolcular Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu da savunmada hazır bulundu.

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