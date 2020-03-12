UEFA, 17 Mart’ta toplantı düzenleyecek: Gündem ‘corona’

Avrupa futbolunun patronu UEFA, dünyada 4 bin 500’ü aşkın can alan küresel corona salgını nedeniyle, EURO 2020 başta olmak üzere Avrupa’daki tüm yerel ve uluslararası futbol organizasyonlarının akıbetini görüşmek üzere 17 Mart’ta toplantı düzenleyecek.

55 üye federasyon, video konferans sistemiyle yapılacak toplantıya davet edildi.

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UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa’yı ve dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün neden olduğu COVID-19 hastalığı salgını nedeniyle toplantı yapılacağı belirtildi. Toplantıda 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası dahil bütün UEFA organizasyonlarının geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunacağı, alınacak önlemlerin tartışılacağı ifade edildi.