Udoh’un vedası: Ne olur beni anlayın, bu şansı hayattaki her şeyden daha çok istiyorum

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NBA ekiplerinden Utah Jazz ile anlaşan ABD’li pivot Ekpe Udoh, sarı-lacivertli taraftarlara “Ne olur beni anlayın, bu şansı hayattaki her şeyden daha çok istiyorum” diye seslendi.

‘Tekrar ‘ben’ olmamda yardımcı oldunuz’

Kişisel blogunda yayınladığı veda mesajında “Size karşı çok büyük sevgim var ve Fenerbahçe ailemin bireyleri olarak son iki senede daha da büyüdü” diyen Udoh şöyle devam etti: “Bu kararı verme konusu, yani tekrar NBA’de oynama şansım olursa vereceğim karar, son birkaç senedir üzerimde hep bir yüktü. Ne olur beni anlayın, bu şansı hayattaki her şeyden daha çok istiyorum. NBA’deki ilk tecrübeme göre daha iyi olabilmek için büyük mücadele vereceğim. Dünyanın en iyi liginde oynadığımı ve rekabetçi olduğumu söyleyebilmek istiyorum. Bu karar tamamen sevdiğim oyunu en üst seviyede oynamak için. Ama gerçek şu ki Fenerbahçe ve Türkiye kesinlikle basketbola olan aşkımı pekiştirdi. Hepimiz, benim tekrar ‘ben’ olmamda bana yardımcı oldunuz. Ve bunun için ömür boyu minnettar olacağım.”

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‘Sizler olmasaydınız burada olmayacaktım’

Her sezon bitiminde sarı-lacivertli taraftarları görmek için Türkiye’ye geleceğini dile getiren ABD’li pivot “Futbol maçları, basketbol kampları ve yemekler için çünkü sizler olmasaydınız ben burada olmayacaktım. Size çok teşekkür ediyorum ve sizi seviyorum. ADAMSIN” diye yazdı.