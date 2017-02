Udoh’un gözünden Obradovic: Koçun sinirden kızarmasının sebebi olmak istemezsiniz

Fenerbahçe’nin ABD’li pivotu Ekpe Udoh, sarı-lacivertli takımın başantrenörü Zeljko Obradovic için, “Her ne sebepten olursa olsun koçun sinirden kızarmasının sebebi olmak istemezsiniz” dedi.

‘Bir şey onun istediği gibi olmuyorsa kızardığını görebilirsiniz’

Eurohoops’a konuşan Udoh, “Obradovic ve NBA’deki yıllarındaki koçların arasındaki en büyük farklılıkları anlatabilir misin?” sorusuna şu yanıtı verdi: “En büyük farklılık onun oyunun ufak detaylarına ne kadar önem verdiği ve katı olduğu, bu detaylara ne kadar dikkat ettiği. Her hareket, her sistem onun tasarladığı şekilde işlemeli ve bunu istiyor. Ona göre o sizin daha iyi olmanıza ve bir oyuncu olarak daha komple bir oyuncuya dönüşmenize yardımcı oluyor. NBA’de oynamış bir oyuncuysanız ve Obradovic’le çalışıyorsanız, onun sizden istediklerini anlamak ve onun isteklerine göre sürekli olarak çalışmalısınız. Eğer bir şey onun istediği gibi olmuyorsa onun kızardığını görebilirsiniz! Ve her ne sebepten olursa olsun koçun sinirden kızarmasının sebebi olmak istemezsiniz.”