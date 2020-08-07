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Yaramazlara biraz batar!

Ucuz kavanoz kapağı almak için birbirleriyle yarıştılar: Sosyal mesafe hiçe sayıldı

İzmir’in Bornova ilçesinde, markette indirime giren kavanoz kapaklarından almak isteyenler izdihama neden oldu. Ucuz kapak satın almak isteyenler salgın yokmuş gibi davranması gören diğer müşterileri hem şaşırttı hem de endişelendirdi.

Fotoğraf: DHA

Bornova’daki zincir marketin şubesine gidenler indirime giren kavanoz kapaklarından almak amacıyla sabah erken saatlerde kapıda sıraya girdi. Onlarca kişi kapıların açılmasıyla içeri koştu.

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Müşteriler, ucuz kapaklardan alabilmek için birbirleriyle yarışırken sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. O anlar, müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

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