‘Ucuz et’ için yedi aylık program hazır: 81 bin ton karkas et daha ithal edilecek

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) gelecek yedi ayda yapacağı canlı hayvan ve karkas et ithalat miktarı belli oldu. Bu dönemde toplam 81 bin ton karkas et ve 352 bin büyükbaş besilik hayvan ithal edilecek.

Bu yılın sonuna kadar hedeflenen 350 bin büyükbaş hayvan ve 66 bin ton karkas et ithalatının tamamlanması planlanırken, 2018’in ilk beş aylık döneminde ise 152 bin baş sığır ve 51 bin ton karkas et ithal edilmesi hedefleniyor.

Reklam

Dünya’dan Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın bakanlar kuruluna sunacağı ‘Hayvansal Üretim ve Vizyon’ belgesinde et ithalatına ilişkin bilgiler de yer aldı.

3 Temmuz 2016 ile 20 Temmuz 2017 arasında 500 bin büyükbaş besilik hayvan ithal edildiği belirtilen belgede, aynı dönemde 41 bin ton karkas et ithal edildiği kaydedildi.

20 Temmuz–31 Aralık 2017 arasında 350 bin büyükbaş besilik sığır ithalatı planlanırken, bunun 150 bini ithal edildi, kalan sürede ise 200 bin baş ithal edilmesi bekleniyor. Aynı dönemde planlanan 66 bin ton karkas et ithalatının 36 bin tonu yapıldı. Kalan miktar ise 30 bin ton et.

ESK’nin 1 Ocak-31 Mayıs 2018 döneminde yapacağı besilik hayvan ithalat miktarı 152 bin baş olarak belirlendi. Bu dönemde 51 bin ton karkas et ithal edilmesi planlandı.

Bakanlar kurulu kararıyla ESK’ya verilen yetki çerçevesinde 2018 sonuna kadar kullanılabilecek ithalat kotası 140 bin büyükbaş, 295 bin küçükbaş ve 60 bin ton karkas et.