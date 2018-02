Ucuz et için en büyük hamle: 100 bin kasaplık sığır ithal ediliyor

Et ve Süt Kurumu, et ucuzlatma hamlesi kapsamında 100 bin baş kasaplık sığır ithal etmek için ihaleye çıktı.

Hükümet patlayan et fiyatlarını düşürmek için Sırbistan ve Bosna Hersek’ten et ithal etmeye başlamış, Fransa ve Sudan’dan et alımı için de girişimlere başlamıştı. Et ve Süt Kurumu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’nın öncülük ettiği ucuz et hamlesi kapsamındaki en büyük hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

Dünya gazetesinde Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre, kasaplık hayvanlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın izin verdiği/vereceği ülkelerden tedarik edilercek. Alımı yapılacak kesimlik sığırların ağırlıkları en az 450 kilogram olması ve sağlık koşullarını karşılaması gerekiyor.

Ayrıca sığırların, Charolaise, Limousin, Angus, Hereford, Belçika Mavisi, Blonde D’aquitane, Salers, Aubrac, Brangus gibi etçi ırklar ile Simmental, Brown Swiss, Montbaillard gibi kombine ırklar ve bunların kendi arasındaki melezleri olması gerekiyor. Etçi ve kombine ırklar sınıfına girmeyen Bos İndicus ve Bos Taurus cinsi sığırlar kabul edilmeyecek.

Sektör tepkili

Dünya gazetesine konuşan et sektörü temsilcileri şu gerekçeyle ihaleye karşı çıkıyor: “Biz başından beri karkas et ve kasaplık hayvan ithalatının ülke hayvancılığı için büyük sakıncalar doğurduğunu söylüyoruz. Doğru olan kendi ihtiyacımızı yerli üretimden karşılamaktır. İlle de ithalat yapılacaksa besilik hayvan ithal edilsin. Bu hayvanlar Türkiye’de yedi-sekiz ay beslenecek. İstihdam sağlanacak, yem verilecek. İşletmeler boş kalmayacak. Fakat, kesimlik yani kasaplık hayvan ithal edilince kesilip tüketiliyor. Ülke ekonomisine hiçbir yararı yok. Yapılacak kasaplık hayvan ithalatı, yerli besiciye ve besilik dana ithal edenlere büyük darbe vurur. Bu yanlıştan dönülmeli.”