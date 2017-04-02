Ucuz biletin azizliği: Avusturalya’nın Sydney’i için yola çıkan öğrenci kendini Kanada’nın Sydney’inde buldu

Hollanda’lı bir öğrenci, yaz tatili için Avusturalya’nın Sydney kentine gitmek isterken, ‘yanlışlıkla’ Kanada’daki Sydney kasabasına gitti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre 18 yaşındaki Milan Schipper isimli öğrenci, ucuz olduğu için Kanada’daki Sydney’e bilet aldığını söyledi.

Havayolu şirketi ise Kanada’ya giden Schipper’i ücretsiz olarak yaşadığı Amsterdam’a geri götürdü.

Durumd bir tuhaflık olduğunu belirten öğrenci, Toronto’da uçak değiştirdiklerini kaydederek “İkinci uçak çok küçüktü. Aslında bu uçak Sydney’e nasıl gidecek diye şüphelenmiştim” dedi.

2002 yılında da Britanyalı bir çift de aynı biçimde kendilerini Kanada’da bulmuştu.