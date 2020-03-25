Uçuşu iptal edilen yolculara bilette değişiklik yapma hakkı

Havayolu şirketleri, Covid-19 salgını nedeniyle uygulamaya konan uçuş yasakları kaynaklı yaşanan iptaller nedeniyle zorunlu yolcu tazminatı ödemelerinden uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ay sonuna kadar muaf tutuldu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan maddeye göre, salgın nedeniyle 5 Şubat tarihinden itibaren uçuşun iptal edilmesi durumunda, bu iptaller sebebiyle uçuşu icra eden veya etme taahhüdünde bulunan hava taşıma işletmesi, yönetmelikte yolculara ödenecek tazminatlar, geri ödeme, güzergah değişikliği ve hizmet hakkını düzenleyen maddelerdeki hükümlerden uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ay sonuna kadar muaf olacak.

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Geçici maddeye göre ayrıca, salgın nedeniyle uçuşu iptal edilen yolculara, hava taşıma işletmesinin boş koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma veya bileti açığa alma hakkı tanındı.

Düzenleme kapsamında yolcular, açığa alınıp kullanılmayan biletin iadesini uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ayın sonrasında hava taşıma işletmesinden alabilecek.