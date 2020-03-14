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Yaramazlara biraz batar!

Uçuş yasağı kararı alınan Avrupa ülkelerindeki Türkler’e 17 Mart’a kadar süre

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “Yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan dokuz Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz 17 Mart 2020 Saat 24:00’a kadar ülkemize dönüş yapabilecek” açıklamasını yaptı. 

Corona virüsü (Fotoğraf: Reuters)

Ayrıca bir kişinin sorusu üzerine Kıran şu cevabı verdi: “Yerli havayolu işletmelerimiz bu ülkelere yolcu uçuşu düzenleyebiliyor ancak uçuşların dönüşü boş oluyordu. Şimdi öğrenci ve turistlerimiz bu uçaklarla geri dönebilir. Tabii dönüşte gerekli tedbirleri almak koşuluyla. THY ve ilgili havayolu şirketleriyle temasa geçebilirsiniz.”

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