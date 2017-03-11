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İptalin ardından: Konuşmasına ‘izin çıkmayan’ aile bakanı Hollanda’ya kara yoluyla gidecek

 

Hollanda’nın konuşma yapmasına izin vermediği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, temaslarda bulunmak için geldiği Almanya’dan Hollanda’nın Rotterdam kentine kara yoluyla geçecek.

Fotoğraf: DHA

Hengelo kentinde referandum kampanyası kapsamında AKP’lilerle dün öğleden sonra bir araya gelmesi planlanan Kaya için ayarlanan salonun kiralama işlemi iptal edilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu sabah katıldığı canlı yayında Hollanda’ya gideceğini yinelemiş, iniş izninin iptal edilmesi durumunda Hollanda’ya ekonomik ve siyasi yaptırım uygulanacağını söylemişti.

Hollanda saatler sonra güvenlik gerekçesiyle Çavuşoğlu’nun iniş iznini iptal etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ilk değerlendirmesinde ‘Nazi kalıntısı’ olarak tanımladığı Hollanda’ya “Bakalım bundan sonra senin uçakların Türkiye’ye nasıl gelecek?” diye seslenmişti.

Trafiğe kapatıldı

Rotterdam’daki Türkiye başkonsolosluğu (Fotoğraf: Reuters)

Kaya’nın Çavuşoğlu’nun uçağının iniş izninin iptal edilmesinin ardından Rotterdam’a kara yoluyla geçeceğini duyuran AA, bakanın bu açıklamasından sonra Rotterdam başkonsolosluğu önündeki yolun trafiğe kapatıldığını aktardı.

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