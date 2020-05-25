Uçurtmayı kurtarmaya çalışırken canından oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda üretim merkezlerine 15 bin 798, satış ve toplu tüketim yerlerine 45 bin 938, toplam 61 bin 736 denetim yaptıklarını, kuralları ihlal eden işletmelere 4 milyon liranın üzerinde idari para cezası kestiklerini açıkladı.