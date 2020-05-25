Uçurtmayı kurtarmaya çalışırken canından oldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, yüksek gerilim hattına takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılıp düşen 40 yaşındaki Üzeyir Çelik hayatını kaybetti.
Olay akşam saatlerinde Caber Fakılı Mahallesi’nde yaşandı. Çelik, arkadaşı M.E’nin bağ evine ziyarete gitti. M.E’nin çocuklarının uçurduğu uçurtma yüksek gerilim hattına takıldı. Çelik, uçurtmanın takıldığı 15 metre yüksekliğindeki yüksek gerilim hattı direğine çıkarak, uçurtmayı kurtarmak istedi.
Direğin tepesine çıkan Çelik akıma kapılarak düştü. Ağır yaralanan Çelik Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.