Uçurtma almak için çıktığı çatıdan düştü

Adana’da yaşayan Burak Çalışkan (25), komşusunun kopup düşen uçurtmasını almak için çıktığı çinko çatının çökmesi sonucunda beş metreden aşağı düşerek yaralandı.

Fotoğraf: DHA

24 Nisan’da, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi’nde, corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evde oturmaktan sıkılan bir ailenin uçurduğu uçurtma, bir deponun çatısına düştü. Çalışkan da uçurtmanın sahibi olan komşusuna yardım etmek için çatıya çıktı. Uçurtmayı aldı ancak çatı çökünce deponun içine düştü.

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Ailesi tarafından kurtarılan ve hafif yaralanan Çalışkan şunları söyledi: “Komşuma yardım etmek için çatıya çıktım. Geri dönerken üzerinde yürüdüğüm çinko çökünce beş metre yüksekten depoya düştüm. Bir daha elime uçurtma almamaya yemin ettim. Görüntüler ortaya çıkınca arkadaşlarım Şafak Sezer’in ‘G.D.O. Karakedi‘ filmindeki sahneyi bana hatırlattı. Düşünce ne yapacağımı şaşırmıştım. Şimdi iyiyim.”

Adana’da, 30 Nisan’da, elektrik direklerine takılıp kesintiye yol açarak, evlerinde cihaza bağlı yaşamlarını sürdüren hasta için risk oluşturdukları gerekçesiyle uçurtma uçurmak yasaklanmıştı.