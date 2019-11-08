Üçüncü ortak devriye tamamlandı

Türk ve Rus askerleri, Fırat’ın doğusundaki Suriye topraklarındaki üçüncü ortak kara devriyesini tamamladı.

Fotoğraf: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Kamışlı-Derik arasındaki ortak devriyeye insansız hava araçlarının da eşlik ettiğini açıkladı.

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Rusya’nın Soçi kentinde varılan mutabakat kapsamındaki ortak devriyelerin ilki 1 Kasım’da ikincisi salı günü yapıldı. İlk devriye Derbesiye bölgesinde, ikincisi ise Ayn el Arab bölgesinde yapıldı. Her iki devriyeye dördü Türk dördü Rus askeri zırhlısı olmak üzere sekiz araç katıldı.