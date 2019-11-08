Diken

Yaramazlara biraz batar!

Üçüncü ortak devriye tamamlandı

Türk ve Rus askerleri, Fırat’ın doğusundaki Suriye topraklarındaki üçüncü ortak kara devriyesini tamamladı.

Fotoğraf: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Kamışlı-Derik arasındaki ortak devriyeye insansız hava araçlarının da eşlik ettiğini açıkladı.

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Rusya’nın Soçi kentinde varılan mutabakat kapsamındaki ortak devriyelerin ilki 1 Kasım’da ikincisi salı günü yapıldı. İlk devriye Derbesiye bölgesinde, ikincisi ise Ayn el Arab bölgesinde yapıldı. Her iki devriyeye dördü Türk dördü Rus askeri zırhlısı olmak üzere sekiz araç katıldı.

İkinci ortak devriye tamamlandı: TSK’ya ait dört, Ruslara ait dört zırhlı araç katıldı

Suriye’de Türk-Rus ortak devriyesi başladı: İlki dört saat sürdü

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