Üçüncü köprüden ‘kaçış rotası’na İBB engeli: Ağır araçlara arabalı vapur yasaklandı

İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB), maliyeti düşürmek adına Yavuz Sultan Selim Köprüsü yerine arabalı vapurları kullanan ağır tonajlı araçlara yasak getirdi.

Kamyon ve TIR gibi araçların sahipleri hem üçüncü köprünün, hem köprüye giderken kullanmak zorunda oldukları otoyolun maliyetinden, hem de uzaklıktan şikayetçiydi.

Ağır tonajlı araçların 300 lirayı bulan köprü maliyetinden kaçmak için 10 kat daha ucuz Sirkeci-Harem arabalı vapurunu kullandıkları, bunun da trafik yoğunluğunu artırdığı ortaya çıkmıştı.

Bu durum üçüncü köprüde gelir kaybına da yol açıyordu.

Yasak geldi

İBB duruma el koydu.

Buna göre ağır tonajlı araçların Sirkeci-Harem ile Çubuklu-İstinye arabalı vapurlarını kullanım izinleri kaldırıldı. Gerekçe olarak da ‘tarihi yarımada’ ve sahil yolu üzerinde oluşturdukları yük gösterildi.