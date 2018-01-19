Üçüncü kez: Yazar Mehmet Altan’ın tahliye talebi yine reddedildi

Mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği akademisyen Mehmet Altan’ın tahliye talebini üçüncü kez reddetti.

AYM, Alpay ve Altan’ın tutuklamanın hukuki olmaması gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvurulara yönelik ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ ve ‘ifade ve basın özgürlüğü’ haklarının ihlal edildiğine karar vermişti.

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Her iki isim için de ikişer kez tahliye talepleri reddedilmişti. AYM kararının bugün Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından avukatları Altan için bir kez daha tahliye başvurusu yapmıştı.

İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, avukatların başvurusunu reddederek Altan’ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Mahkeme, ret gerekçesinde “AYM’nin kanıtları değerlendirme yetkisi yok” dedi.