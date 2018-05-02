Üçüncü havalimanından kente boş dönecek taksiciler isyanda: Yolcu almayız

İstanbul’daki üçüncü havalimanından kente boş dönecek taksiciler isyanda: “Havalimanına yolcu almayız.”

Üçüncü havalimanında sunulacak taksi hizmeti için Atatürk Havalimanı’nda var olan İstanbul 34 No’lu Taksiciler Kooperatifi ile anlaşıldı. Sözleşmeye göre, üçüncü havalimanında ilk etapta 660 taksi çalışacak.

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Üçüncü havalimanına yolcu götüren taksiciler tıpkı Atatürk Havalimanı’nda olduğu gibi oradan müşteri alamayacak.

Habertürk’ten Esra Boğazlıyan’a konuşan taksicilerden Ali A. “E-5 ve TEM’den döneceğim için yol boyunca müşteri almam da mümkün değil. Yani külliyen zarar. Bu durumda ben niye yolcu götüreyim? Tabii ki havalimanına yolcu almam.”

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Beyoğlu’nda taksi durağı olan S.K. da havalimanına yolcu götüren taksicilerin yolcu alamadığını ancak UBER’in yolcu aldığını, taksicilerin büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını savundu

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise taksicilerin şikayetleri için “Havalimanı taksicileri bedel ödeyerek orada çalışıyor, dışarıdan bir taksicinin yolcu alamaması normal” dedi.