3’üncü havalimanı için 15 bin metrekare daha deniz dolgusu

Üçüncü havalimanı için yapılacak limanın dolgu alanı 15 bin metrekare genişletilmek isteniyor.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre Cengiz-Mapa-Limak-Kolin-Kalyon ortaklığıyla kurulan İGA şirketi, 28 Aralık 2017’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurarak kıyı dolgu projesinde genişletme yapmak istediğini bildirdi.

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Bakanlık da ‘İstanbul Yeni Havalimanı İkmal Terminali İlave Dolgu Projesi’nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin başladığını dün duyurdu.

Yeni projeyle dolgu alanında yanaşma ve bağlama yapacak gemilerin kötü hava şartlarında korunabileceği dalgakıranlar, kuru yük ve genel kargo gemilerinin yanaşabileceği bir rıhtım ve sıvı yük gemilerinin yanaşma ve bağlanması için bir dolfen tipi iskele yapılacak.

Altı ay süre

Proje dosyasında alanın hayata geçirilmesiyle uçaklara akaryakıt ikmal hizmeti verilebilmesi için günde 12 bin 500 metreküplük (12 milyon 500 bin 000 litre) yakıtın temin edilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Proje kapsamında 87 bin 757 metreküp dolgu, yaklaşık altı aylık bir zaman diliminde ve 15 bin metrekarelik bir alanda yapılacak. Söz konusu dolgu alanının daha önce 140 bin metrekarelik alanı kapsadığı öğrenilmişti.

Doğu dalgakıranının 550 metre olarak hesaplanan uzunluğu da 650 metreye çıkarılacak.

Proje için 8.5 milyon liralık bütçe ayrıldı. Proje kapsamında kullanılacak dolgu malzemesi Işıklar köyünde bulunan taş ocağından temin edilecek.