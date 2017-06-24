Üçü çocuk beş kişinin can verdiği havuzdaki facia 50 lirayla önlenebilirmiş!

Sakarya’da üçü çocuk beş kişinin elektrik kaçağı nedeniyle can verdiği havuzda 50 liralık ‘kaçak akım rölesi’ hayatları kurtarabilirdi.

Akyazı ilçesinde bulunan ‘aqua park’taki havuzda yaşları 12 ile 17 arasında değişen üç çocuk ile onları kurtarmaya giren baba-oğul hayatını kaybetmişti.

DHA’nın haberinde, tadilat halindeki havuzun etrafında çok sayıda kablo olduğu, kabloların suyla temas etmesiyle olayın yaşandığının tahmin edildiği belirtildi.

Jandarma ilk incelemesinde ise işletmede kaçak akım rölesinin olmadığını tespit etti.

Havuzun kenarında metal aksamlara dokunan iki kişi de akıma kapılınca kendilerini geri çekerek canını kurtarmış.

Sadece 50 lira!

Kaçak akım rölesi, kaçak akımları önleme önemli görevde.

Çeşitli sitelerde, kaçak akım rölelerinin fiyatları 50 lirayla 1600 lira aralığında değişiyor. Fiyat farkı ise genelde marka ve kaldırabildikleri akımlar nedeniyle farklılık gösteriyor.

Ne işe yarıyor?

Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) sitesinde yer alan bilgiye göre kaçak akım rölesi şu anlama geliyor: “Normal işletme yolunun içinde dönen akımın, bulunmaması gereken iletken kısımlara çeşitli nedenlerle geçmesi suretiyle kaçak akım oluşur. Kaçak akım rölesi devamlı olarak fazdaki akımı nötrdeki akımla kıyaslar. İkisi arasındaki fark (kaçak akım) toprağa akar, sağlıklı bir devrede izolasyondan ve kayıplardan dolayı her zaman azda olsa bir miktar kaçak akım mevcuttur. Kaçak akım rölesi faz ve nötr arasındaki farkın daha önceden belirlenen seviyeye geldiğinde devreyi kesmeye yarar. Kaçak akım rölesi sistemde bağlandığı terminalin giren ve çıkan akım değerlerini ölçer. Terminaller ve sigorta arasında set edilen değerin üzerinde bir kaçak akım varsa devreyi keserek herhangi bir can ve mal kaybının önüne geçer.”