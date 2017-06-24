Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Üçü çocuk beş kişiye mezar olan havuz mühürlendi, elektrikçi gözaltında


 

Sakarya’da üçü çocuk beş kişinin elektrik kaçağı nedeniyle can verdiği ‘aqua park’taki havuz mühürlendi, tesisatı yapan kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Akyazı ilçesinde bulunan ‘aqua park’taki havuzda yaşları 12 ile 17 arasında değişen üç çocuk ve işletme sahibi baba-oğul hayatını kaybetmişti.

Akyazı başsavcılığının havuzdaki incelemesinde, olayın, bayram nedeniyle bakım ve ilaveler yapılması sırasında çevredeki kablolardan birinin, metal ayakları havuzun içerisinde olan metal tramplene teması sonucu meydana geldiği belirlendi.

Jandarmanın ilk incelemesinde olduğu gibi işletmede böyle durumlarda elektriği kesecek kaçak akım rölesinin olmadığı da tespit edildi.

Mühürlendi, gözaltı var

İşletme vali Hüseyin Avni Coş’un talimatıyla il sağlık müdürlüğü ve Akyazı Belediyesi tarafından mühürlenirken, elektrik tesisatını yapan Kemal Dursun jandarma tarafından gözaltına alındı.

Dursun’un metal ayakları suyun içerisinde bulunan metal tramplenin yanındaki kabloların izolasyonunu yeterince yapmadığı iddia edildi.

Kaçak tadilat

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, işletmenin 2014’teki seçimin ardından kapatılan Kuzuluk Belde Belediyesi’nden ‘yüzme havuzu ve eğlence merkezi’ olarak 2012’de ruhsat aldığını söyledi.

Akcan, tesisteki düzenlemeler için belediyelerine ‘tadilat projesi’ başvurusu yapılmadığını kaydetti.

Önceden de mühürlenmiş

Öte yandan 15 yıllık binanın daha önce bölgede kaplıca suları olması sebebiyle pansiyon olarak işletildiği öğrenildi.

Pansiyonun denetimde ‘fuhuş’ gerekçesiyle mühürlenmesinin ardından işletmecinin pansiyonculuğu bırakıp havuz açtığı belirtildi.

Facia nasıl yaşandı?

Serinlemek için suya giren 17 yaşındaki Gökay Yıldırım elektrik akımına kapılınca yardım istedi.

Bunun üzerine işletme sahibi 58 yaşındaki Mehmet Kaya, 30 yaşındaki oğlu Kadir Kaya, yeğeni 16 yaşındaki Mert Kaliç ve 15 yaşındaki Nurullah Ünlütürk de suya girdi. Beşi havuzda can verdi.

Üçü çocuk beş kişinin can verdiği havuzdaki facia 50 lirayla önlenebilirmiş!

Sakarya’daki su parkında akıma kapılan üçü çocuk beş kişi hayatını kaybetti

SON HABERLER

Berberoğlu’na cezanın gerekçesi: Siyasal saikle casusluk yaptığı şüpheden uzak

  CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu ‘casusluk’ suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırıp tutuklayan mahkeme gerekçeli kararını açıkladı: “Siyasal saikle casusluk faaliyetinde bulunduğu şüpheden uzak bir gerçek. Kaçacağı, saklanacağı hususunda kanaat oluştu. Sanıklardan Can Dündar çok daha az bir ceza almasına rağmen tahliye olur olmaz yurt dışına kaçmıştı.” Berberoğlu, Suriye’ye silah götüren MİT TIR’larının görüntülerini […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...