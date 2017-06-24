Üçü çocuk beş kişiye mezar olan havuz mühürlendi, elektrikçi gözaltında

Sakarya’da üçü çocuk beş kişinin elektrik kaçağı nedeniyle can verdiği ‘aqua park’taki havuz mühürlendi, tesisatı yapan kişi gözaltına alındı.

Akyazı ilçesinde bulunan ‘aqua park’taki havuzda yaşları 12 ile 17 arasında değişen üç çocuk ve işletme sahibi baba-oğul hayatını kaybetmişti.

Akyazı başsavcılığının havuzdaki incelemesinde, olayın, bayram nedeniyle bakım ve ilaveler yapılması sırasında çevredeki kablolardan birinin, metal ayakları havuzun içerisinde olan metal tramplene teması sonucu meydana geldiği belirlendi.

Jandarmanın ilk incelemesinde olduğu gibi işletmede böyle durumlarda elektriği kesecek kaçak akım rölesinin olmadığı da tespit edildi.

Mühürlendi, gözaltı var

İşletme vali Hüseyin Avni Coş’un talimatıyla il sağlık müdürlüğü ve Akyazı Belediyesi tarafından mühürlenirken, elektrik tesisatını yapan Kemal Dursun jandarma tarafından gözaltına alındı.

Dursun’un metal ayakları suyun içerisinde bulunan metal tramplenin yanındaki kabloların izolasyonunu yeterince yapmadığı iddia edildi.

Kaçak tadilat

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, işletmenin 2014’teki seçimin ardından kapatılan Kuzuluk Belde Belediyesi’nden ‘yüzme havuzu ve eğlence merkezi’ olarak 2012’de ruhsat aldığını söyledi.

Akcan, tesisteki düzenlemeler için belediyelerine ‘tadilat projesi’ başvurusu yapılmadığını kaydetti.

Önceden de mühürlenmiş

Öte yandan 15 yıllık binanın daha önce bölgede kaplıca suları olması sebebiyle pansiyon olarak işletildiği öğrenildi.

Pansiyonun denetimde ‘fuhuş’ gerekçesiyle mühürlenmesinin ardından işletmecinin pansiyonculuğu bırakıp havuz açtığı belirtildi.

Facia nasıl yaşandı?

Serinlemek için suya giren 17 yaşındaki Gökay Yıldırım elektrik akımına kapılınca yardım istedi.

Bunun üzerine işletme sahibi 58 yaşındaki Mehmet Kaya, 30 yaşındaki oğlu Kadir Kaya, yeğeni 16 yaşındaki Mert Kaliç ve 15 yaşındaki Nurullah Ünlütürk de suya girdi. Beşi havuzda can verdi.