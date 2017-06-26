Üçü çocuk beş kişinin can verdiği havuzun tesisatını yapan elektrikçi tutuklandı

Sakarya’da üçü çocuk beş kişinin elektrik kaçağı nedeniyle can verdiği ‘aqua park’taki havuzun elektrik tesisatını yapan kişi tutuklandı.
Akyazı ilçesinde bulunan ‘aqua park’taki havuzda üç çocuk ve işletme sahibi baba-oğul hayatını kaybetmişti. Olayın ardından havuz mühürlenmiş, elektrikçi Kemal Dursun gözaltına alınmıştı.
İtiraz üzerine tutuklandı
Dursun’un çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.
İtiraz üzerine Dursun yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Elektrikçi dün gece saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.