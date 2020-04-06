Ücretsiz maske başvuruları yoğunluk nedeniyle PTT’den e-Devlet’e kaydırıldı

Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet’ten alınacak.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dün akşam Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda ePttAVM.com üzerinden kargo ile ücretsiz maske dağıtımına başlanacağını açıklamıştı.

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Ancak ePttAVM.com sitesindeki duyuruda, başvurulara kısa sürede yoğun ilgi olduğu belirtildi.

Duyuruda şöyle dendi: “Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Maskelerin, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.