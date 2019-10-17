Ücretsiz kurs açmasına izin verilmeyen CHP’li belediye isyan etti

Rize’de CHP’li Fındıklı belediyesinin açmak istediği ücretsiz kursa izin çıkmadı. Belediye isyan etti.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Belediye, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik ücretsiz kurs açabilmek için geçen ay il milli eğitim müdürlüğüne başvurdu. Milli eğitimin görüşünü sorduğu ilçe milli eğim müdürlüğü, okul ve kurslardan bahsederek öğretmen sıkıntısı bulunmadığını bildirdi.

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Kaymakam Emre Canpolat’ın imzasını taşıyan yazıda “İlçemiz okulları ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik destekleme ve yetiştirme kurlsarına hem fiziki mekan hem de öğretmen bakımından ihtiyaca cevap verebilmektedir” dendi.

Bu görüşün ardından, il milli eğitimin belediyeye gönderdiği yazıda da ihtiyaç olmadığından bahsedildi.

‘Belediye CHP diye mi engelliyorsunuz?’

Belediye, Özel Öğretim Kurumları Kanunu uyarınca belediyelerin il milli eğitim müdürlüğü ve bakanlıkla protokol yaparak kurs açabileceğini dile getirdi.

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Belediye, kendilerinin engellendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Altı aydır yürütmüş olduğu çalışmaları meci (imece) anlayışıyla halkın katılımıyla birlikte yürütmeye çalışırken bazı kamu kuruluşları ve siyasiler maalesef bu çalışmaya engel olmak için çalışmaktadır. Başka bir Fındıklı yok. Rize’de CHP’li tek belediye olduğumuzdan mı, tasarruf yapıp gerçekten halkımızla birlikte halkın ihtiyaçlarını karşıladığımızdan mı yoksa her ikisinden mi bu engellemeler?

Belediye olarak ilçemizde bulunan öğrencilerimize ücretsiz kurs desteğini vermek istemek diğer belediyelerce makulken ama söz konusu Fındıklı Belediyesi olunca mı ihtiyaç duyulmuyor? Kurs açılmasına izin verilen diğer il ve ilçelerde milli eğitim ihtiyaca cevap verememekte midir? Bunun cevabını merak ediyoruz.”