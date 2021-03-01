‘Ücretsiz aşı’ iddialarının hedefindeki Keymen İlaç: ‘Ticari sır’ Sinovac’ın tercihi

Keymen İlaç, Çin’den alınan Covid-19 aşısında fiyatın, Türkiye temsilcisi olduğu Sinovac firmasının talebiyle ‘ticari sır’ olarak kaldığını açıkladı. CHP’nin gündeme getirdiği 1 milyon doz aşınınsa Keymen’in aşı tedarikindeki bazı giderlerini karşıladığı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çinli Sinovac şirketinin Türkiye temsilcisi Keymen İlaç’ın, gümrükte ücretsiz olduğu beyan edilen 1 milyon Covid-19 aşısını Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) tanesini 12 dolardan faturalandırdığını söylemişti.

Reklam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise buna karşılık, ‘ticari sırların deşifre edildiğini’ belirtirken, “Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedavaya bağışlar mı” diye sormuştu. Bakan, ödemenin sözleşme gereği yapıldığını ifade etmişti.

Koca, Aralık 2020’deki açıklamasındaysa, Sinovac şirketinin Covid-19 aşısı ‘CoronaVac’ın satın alınması süresince hiçbir aracı firmayla görüşülmediğini bildirmişti.

Keymen İlaç iddialara ilişkin bir açıklama yayınladı.

Reklam

Neden ticari sır?

Açıklamada, aşı fiyatının ticari sır olmasıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: “Sinovac firması ticari bir firmadır ve firmanın diğer ülkelerle olan ticari ilişkilerinin etkilenmemesi adına birim fiyatının gizli tutulması konusunda anlaşılmış olup son günlerde çirkin bir şekilde alay konusu edilen ‘ticari sır’ konusu bundan ibarettir. Unutulmamalıdır ki ticari sırrın korunması, gerek ulusal mevzuatımızda, gerekse uluslararası anlaşmalarda düzenlenmiş ve ihlali halinde cezai ve hukuki yaptırımları bulunmaktadır.”

Açıklamada, sözleşme gereği Devlet Malzeme Ofisi’ne verilmesi gereken teminat mektupları, lojistik işlemler, dolum tesislerinin işlemleri için gerekli tüm nakit akışının Keymen tarafından karşılandığı belirtildi.

Devlet Malzeme Ofisi’nden peşin ödeme ya da avans alınmadığı için Keymen firmasınca yapılan ödemelerin bir kısmının karşılanabilmesi için 1 milyon doz aşının Sinovac firmasının talebiyle, ‘bedelsiz olarak’ şirkete gönderildiği kaydedildi. Bu aşının karşılığınınsa bahsedilen giderler için kullanıldığı ifade edildi.

Firma gerektiğinde tüm faturaların ibraz edilebileceğini de belirtti.