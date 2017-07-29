‘Ücretin tamamı ödenmedi’: Türk şirketten Almanya Büyükelçiliği’ne icra takibi

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Ankara’daki Almanya Büyükelçiliği hakkında icra takibi başlatıldı.

Kavaklıdere’de bulunn büyükelçilik binasının A ve B bloklarının tuvalet ve banyolarının tadilat yapılarak yenilenmesi için 2015 yılında sözleşme imzalandı.

Reklam

Ancak büyükelçiliğin 2016’da tamamlanan işin parasının yalnızca bir kısmını ödediği, geriye kalan 119 bin liranın ödenmediği belirtildi. Bunun gerekçesi olarak da, yapılan işin uygunluk testinden geçmemesi gösterildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Tuğba Gürsoy, büyükelçilikle itilafın giderilmesi için muhatap bulamadıkları gerekçesiyle Ankara 7’nci İcra Müdürlüğü’ne başvurarak icra takibi başlattıklarını söyledi.

‘Bürokratik işlemler nedeniyle şirket mağdur oluyor’

Gürsoy, “Almanya Büyükelçiliği başka bir ülke sayıldığı için tebligat, uluslararası tebligat usullerine göre yapılıyor. Tebligat önce Adalet Bakanlığı Halkla İlişkiler Dairesine gönderiliyor. Buradan Dışişlerine gönderilen tebligat, tercümesi ile birlikte inceleniyor. Uygun bulunursa Büyükelçiliğe gönderiliyor. Biz şu anda tebligatın Büyükelçiliğe ulaşıp ulaşmadığını dahi bilmiyoruz. Bürokratik işlemler nedeniyle şirket mağdur oluyor” diye konuştu.