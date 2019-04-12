Diken

Yaramazlara biraz batar!

UCM, Afganistan’daki savaş suçlarına dair soruşturma açmayacak

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Afganistan’daki savaş suçu iddialarına dair soruşturma açamayacağını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Merkezi Hollanda’nın Lahey kentindeki UCM’den yapılan basın açıklamasında, savaş suçu iddialarına dair soruşturma açılması talebinin reddedilme nedeni olarak Afganistan’ın istikrarsızlığı ve ülkede işbirliği yapılacak merci bulmakta zorlanılması gösterildi.

Reklam

Açıklamada, ‘savaş suçu işlendiğine dair makul dayanaklar olsa da bu şartlar altında başarılı bir soruşturma yürütmenin mümkün olmayacağı’ belirtilerek “Böyle bir soruşturma açmak adalete hizmet etmez” dendi.

Kararın, ABD’nin UCM savcısı Fatou Bensouda’nın vizesini iptal etmesinden bir hafta sonra açıklanması dikkat çekti. Vizenin, Bensouda’nın Afganistan’daki ABD güçlerinin işlemiş olabileceği suçları araştırması nedeniyle iptal edildiği iddia edilmişti.

Savcılar, Kasım 2017’den beri tarafların Afganistan’daki ihlallerine dair incelemelerde bulunuyordu.

Reklam

SON HABERLER

‘Cübbeli’nin damadına İBB’den 1.8 milyonluk ihale

İstanbul Yarı Maratonu organizasyonu için İBB şirketlerinden Spor İstanbul tarafından düzenlenen ihale, kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadının şirketine verildi. Ünlü’nün damadına ait şirket ile 3 Nisan günü, 1.8 milyon liralık sözleşme imzalandı.

Soylu’ya itiraz eden iki SP’liye 28’er ay hapis istemi

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde halka hitaben konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bağırarak hakaret ettiği iddia edilen iki kişi hakkında ‘Kamu görevlisine hakaret’ suçundan iki yıl dörder aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...