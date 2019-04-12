UCM, Afganistan’daki savaş suçlarına dair soruşturma açmayacak

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Afganistan’daki savaş suçu iddialarına dair soruşturma açamayacağını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Merkezi Hollanda’nın Lahey kentindeki UCM’den yapılan basın açıklamasında, savaş suçu iddialarına dair soruşturma açılması talebinin reddedilme nedeni olarak Afganistan’ın istikrarsızlığı ve ülkede işbirliği yapılacak merci bulmakta zorlanılması gösterildi.

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Açıklamada, ‘savaş suçu işlendiğine dair makul dayanaklar olsa da bu şartlar altında başarılı bir soruşturma yürütmenin mümkün olmayacağı’ belirtilerek “Böyle bir soruşturma açmak adalete hizmet etmez” dendi.

Kararın, ABD’nin UCM savcısı Fatou Bensouda’nın vizesini iptal etmesinden bir hafta sonra açıklanması dikkat çekti. Vizenin, Bensouda’nın Afganistan’daki ABD güçlerinin işlemiş olabileceği suçları araştırması nedeniyle iptal edildiği iddia edilmişti.

Savcılar, Kasım 2017’den beri tarafların Afganistan’daki ihlallerine dair incelemelerde bulunuyordu.