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Yaramazlara biraz batar!

Üçlü zirveyle aynı gün: BMGK 7 Eylül’de İdlib gündemiyle toplanıyor

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK), 7 Eylül cuma günü İdlib gündemiyle toplanacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Suriye ordusunun Rusya’nın desteğiyle silahlı muhaliflerin elindeki son vilayet İdlib’i ele geçirmeye yönelik kapsamlı bir harekata hazırlandığı biliniyor. Rusya’nın bölgeye yönelik 22 gündür ara verdiği hava bombardımanına bugün itibarıyla tekrar başlamıştı.

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İran, Rusya ve Türkiye’nin 7 Eylül’de İran’ın başkenti Tahran’da Suriye için üçlü bir zirve düzenlemesi planlanıyor. Zirvede İdlib ve Suriye’de Tahrir El Şam gibi radikal gruplarla nasıl mücadele edileceği konusunun konuşulacağı tahmin ediliyor.

Muhaliflerin son kalesi İdlib ve çevresinde 2.5 milyon sivil yaşıyor.  İdlib’e olası bir operasyonun göç dalgasını tetikleyebileceği ifade edilirken, TSK sınıra yönelik tank ve silah sevkiyatına başlamıştı. Sevkiyatın amacının göç dalgasının Türkiye’ye ulaşmadan Suriye içindeki sivil yerleşim kamplarında kontrole alınması olduğu öne sürülmüştü.

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