Üçlü zirvede liderlerden Suriye’de ‘siyasi çözüm’ vurgusu

Türkiye, Rusya ve İran devlet başkanlarının katıldığı, Suriye’deki durumun görüşüleceği ‘Üçlü Zirve’, Ankara’da başladı. Ankara’ya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte zirve öncesi birlikte ‘aile fotoğrafı’ çektirdi ve basın toplantısı düzenledi.

Fotoğraf: Reuters

Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansı’nın haberine göre “Suriye’nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin korunması, ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunması noktasında tam bir mutabakat içindeyiz” dedi.

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Yabancı güçlere ve Suriye’de faaliyet gösteren ‘terörist unsurlara’ dikkat çeken İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise DHA’nın haberine göre şöyle dedi: “Suriye konusunda ortak ilkelere vurgu yapmayı gerekli buluyorum. Bu üç ülkenin en önemli gündemi Suriye krizinin barışçıl yöntemlerle çözülmesi, terörizmle mücadele, anayasa komitesinin kurulmasını destekleme, sığınmacıların geri dönmesi, ülkenin yeniden onarımı…

Ruhani: ABD güçleri bölgeyi terk etsin

Amerikan güçlerinin bir an önce bölgeyi terk etmesi ve Suriye hükümetinin bu ülkenin diğer bölgelerinde olduğu gibi Fırat’ın doğusu ve kuzeyinde de egemenliğini sağlaması zaruridir.”

Ruhani, Anadolu Ajansı’nın haberine göre ise siyasi çözüm konusunda şöyle konuştu: “İran, Suriye krizininin sadece siyasi yollarla çözülebileceğine, bunun da Suriye halkının katılımıyla gerçekleşeceğine inanmaktadır.”

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DHA’nın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Putin de Suriye’deki çözüm için şunları kaydetti: “Ortak çabalarımız ile Suriye topraklarında istikrar sağlanmıştır ve şiddet seviyesi düşürülmüştür. BM kararı temelinde, kalıcı çözüme bir temel attık.”