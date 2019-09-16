Rusya ve İran’dan ‘güvenli bölge’ye olumlu yaklaşım ve Suriye için BM’ye destek kararı

Türkiye, Rusya ve İran devlet başkanlarının katıldığı, Suriye’deki durumun görüşüldüğü Ankara’daki ‘Üçlü Zirve’, sona erdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zirvede, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğu sınırı boyunca ABD ile mutabakat ile kuracağı ‘güvenli bölge’ konusunda Rusya ve İran’dan olumlu yaklaşım geldiğini ve Suriye’de siyasi çözüm arayışları için Birleşmiş Milletler’in girişimlerine destek verileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Yaklaşık bir saat süren ve zirvedeki görüşmeler sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden düzenlediği basın toplantısında, Suriye’deki anayasa görüşmeleri ve siyasi çözüm konusundaki son pürüzlerin giderildiği ve Birleşmiş Milletler’in arabuluculuk girişimlerine destek verileceği belirtildi.

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Toplantı sonrası ilk açıklamayı yapan Erdoğan, Fırat’ın doğusundaki durum hakkında İran ve Rusya’yı bilgilendirdiklerini, bu bölgede Suriyeli göçmenler için büyük bir kent kurulabileceğini, bunun için kurulması öngörülen ‘güvenli bölge’ konusunda ABD ile ilerleme sağlanamazsa gerekli adımları atacaklarını, Rusya ve İran liderlerinin de atacakları söz konusu olası adım konusunda mutabık olduklarını söyledi. Erdoğan, söz konusu bölgede 20 millik derinliğin, ilk kez ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerildiğini de hatırlattı.

‘Güvenli bölge’ konusundaki soruyu yanıtlayan Putin, “Her ülkenin kendi güvenliğini sağlama hakkı vardır. Bütün yabancı unsurlar Suriye’den çekilmelidir” dedi.

Aynı soruyu yanıtlayan Erdoğan ise Suriyeliler için 450 kilometre uzunluğundaki bölgede konutlar yapılmasını istediklerini, bu girişimin uluslararası destek kampanyasına dönüşebileceğini, bu bölgenin lojistiği ve güvenliği sağlanırsa, Türkiye’de çadır kent ve konteynerlerde kalan Suriyelilerin de buralarda kendi hayatlarını idame edip istihdam edilerek kurtulmuş olacaklarını ifade etti.