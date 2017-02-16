‘Üçlü ya da dörtlü savunma oynamanız önemli değil’: Galatasaray’ın yeni hocası Tudor ‘takım ruhu’nu görmek istiyor

Jan Olde Riekerink’le yolları ayıran Galatasaray’ın takımın başına getirdiği Hırvat teknik direktör Igor Tudor resmi sözleşmeye imza attı.

‘Takım ruhu daha önemli’

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Tudor, sarı-kırmızılı takımın hangi sistemle sahada olacağı sorusuna şu yanıtı verdi: “Tabii ki odaklandığınız sistemler oluyor genelde. İlk sorular böyle geliyor. Ama bir hoca olarak bence bu çok çok önemli değil. Geride üçlü defans mı, dörtlü defans mı oynamışsınız, ileride çift forvet mi, tek forvet mi oynamışsınız bu çok önemli değil. Takımda görmek istediğim şey takım ruhu. O ruh, saha içindeki mücadele, fedakarlıklar daha önemli. Benim takıma vermek istediğim ve beklediğim defans yapıyorsak 10 kişiyle defans, hücum yapıyorsak da yine 10 kişiyle hücum etmemiz. Bu tabii ki kolay bir şey değil ama hayatta hiçbir şey kolay değil. O yüzden biraz zamana ihtiyaç var, çok değil.”

‘İnandığım için geldim’

Hırvat teknik direktör, Beşiktaş’ın şampiyonluğun favorisi olduğuna dair yorumunun hatırlatılması üzerine bunu söylediğini ancak Galatasaray’a şampiyonluğa inandığı için geldiğini ifade etti: “Evet öyle bir şey söylemiş olabilirim ama şu an Galatasaray’ın hocasıyım. Buraya inandığım için geldim. Hedef şampiyonluk. Geçen seneye bakılırsa şampiyon olmuş bir Beşiktaş var. Şu anda lider ama aramızda beş puan ve önümüzde oynanacak 14 maç var. O yüzden her maçı alarak hedefe doğru ilerlemek istiyoruz.”

‘Tecrübenin biraz abartıldığını düşünüyorum’

Genç sayılabilecek bir yaşta bu göreve geldiği için baskı hissedip hissetmediği sorulan Tudor, baskının futbolun doğasında olduğunu savundu: “10 yaşımdan beri baskının içindeyim. Hajduk Split’te futbola başladığımda da baskı vardı. Juventus’a gittim, orada da baskı vardı. Hoca oldum, yine baskı var. Futbolun doğasında bu baskı var. Diğer taraftan 38 yaşında olduğumu söylediniz. Ben daha yaşlı hissediyorum aslında. Bakıldığı zaman tecrübe tabii ki önemli ama ben biraz abartıldığını düşünüyorum. Önemli olan ne bildiğiniz, içinizde olan yeteneğiniz. İyiyseniz 30 yaşında da iyisiniz, kötüyseniz 40 yaşında da kötü. Bu mantığa göre en iyi hoca en tecrübeli hoca diyorsak, demek ki 80 yaşındaki hoca en iyi hoca. O yüzden tecrübenin biraz abartıldığını düşünüyorum.”

‘Antrenmanların nasıl ilerleyeceğini göreceğiz’

PAOK ve Karabükspor’da uyguladığı antrenman programının çok sayıda sakatlığa neden olduğuna dair haberleri yalanlayan 38 yaşındaki teknik direktör, “PAOK ve Karabük’teki idmanlar orta seviyenin üstündeydi. Galatasaray’da antrenmanların nasıl ilerleyeceği gün gün bakılacak bir konu. Diğer taraftan inandığınız şeyleri yapmanız gerekiyor. Oyuncuların beklentileri; benim kafamdakiler ve limitleri antrenmanlarda göreceğiz” diye konuştu.

‘Ortada bir kontrat var’

Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut’un kendisini ihanetle suçlayan açıklamalarını doğru bulmadığını dile getiren Tudor, kırmızı-mavili kulüple arasındaki sözleşmeye dikkat çekti: “Eski başkanıma her zaman minnettar olduğumu söyleyeceğim. Bu kapıları bana açtılar ama 2 gün önce yapılan açıklamanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Tüm Türk takımlarına bakılırsa 10 hoca görevden gönderilmiş bulunuyor. Bir hoca görevinden gönderildiğinde ‘futbol bu, olabiliyor’ diyoruz. Ahlaki konulardan kimse bahsetmiyor. Hoca gidince yine aynı şey. Bir kontrat var ortada. kimse ‘futbol bu, olabilir’ demiyor. Aslında ikisi de aynı şey…”