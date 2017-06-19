Üçer kez ağır müebbet isteniyor: Altan kardeşler ve Ilıcak hakim karşısında

Gülen Cemaati’ne yönelik medya soruşturması kapsamında yazar Ahmet Altan, kardeşi Prof. Dr. Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak hakim karşısında.

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına katılmayan Ahmet Altan’ın tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile savunma yapacağı belirtildi.

Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Yakup Şimşek ise duruşmada hazır bulundu.

Duruşmayı Norveç Büyükelçi temsilcisi, İngiltere, Almanya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Fransa ve İsveç’in konsolosluk temsilcileri ile Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü de takip ediyor.

Ancak salonun ses sistemindeki teknik bir soru sebebiyle kimlik tespitine geçilemeden duruşma öğleden sonraya ertelendi.

Altan kardeşler ve Ilıcak hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15’er yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.