Uçaktaki yedi kişi pozitif çıktı; tüm yolcu ve mürettebatın kendilerini izole etmeleri istendi

Yunanistan’ın Zante Adası’ndan Galler’in başkenti Cardiff’e uçan bir uçaktaki bazı yolcuların Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tüm yolcu ve mürettebatın kendilerini izole etmeleri istendi.

Fotoğraf: www.tui.co.uk

Galli yetkililer, geçen salı günü yapılan, seyahat şirketi Tui’nin aynı adı taşıyan havayolu şirketinin uçuşundaki yolculardan yedisinin testinin pozitif çıktığını ve uçaktaki 187 yolcu ve altı mürettebatla iletişim kurularak kendilerinin izole etmelerinin söylendiğini açıkladı.

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Covid-19’la mücadele eden birimlerden birinin direktörü Giri Shankar, “İzolasyonun dışında uçuş sonrasında belirti olan herkesin test yaptırmasını da istiyoruz” dedi.

Uçaktaki yolculardan Stephanie Whitfield şunları söyledi: “Eşimle ben pozitif vakaların olduğunu öğrenmeden kendimizi izole etmeye karar verdik. Fiyasko bir uçuştu. Yanımda oturan adamın maskesi boynundaydı. Uyarılmadı bile. Çoğu yolcu maskesini çıkarıp koridorlarda dolaştı ve arkadaşlarıyla sohbet etti. Bu kadar umursamaz insanın birarada olduğu bir yolculuk sonrasında mecburduk zaten izolasyona. Birkaç belirti var ikimizde de. Grip olduğunu umuyoruz. Test yaptıracağız. Çok kızgınız.”

Tui sözcüsü, yolcuların sağlık ve güvenliğinin kendileri için her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, “Tüm yolcularımız kurallara uymakla yükümlü” dedi.

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Galler’de dün hastalık nedeniyle ölen olmadı. Açıklanan vaka sayısı 56.