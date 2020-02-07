Uçaktaki hamile yolcu sancılanınca kulak burun boğaz uzmanı bebeği doğurttu

Salı akşamı, Katar Havayolları’na ait, Katar’ın başkenti Doha’dan Tayland’ın başkenti Bangkok’a gitmek için havalanan uçakta bir bebek dünyaya geldi. Bebeği yolcular arasındaki Ukraynalı kulak burun boğaz uzmanı doğurttu.

Fedçenko, bebek ve kabin ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf: Facebook

Taylandlı bir yolcunun doğum sancısı tutunca kabin ekibi bir doktorun yardımına ihtiyaç olduğuna dair anons yaptı. Ukraynalı doktor Alena Fedçenko, kabin ekibine ait olduğu alanda yerde yatan hamile kadının yanına gittti. 15-20 dakika içinde bir erkek bebek dünyaya geldi.

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“Uzmanlık alanım olmadığı için çekindim biraz ama neyse ki çok kolay oldu. Öğrendiğim hiçbir şeyi unutmamışım, ne gerekiyorsa yaptım. Bebek sağlıklı ve iyi olduğu için çok mutluyum” diyen Fedçenko, bebeğin prematüre (erken) doğmadığının da altını çizdi.

Doğum sonrasında business-class’a davet edilen, şampanya ikram edilen Fedçenko, “Unutamayacağım bir anı oldu. Herkes beni tebrik etti” diyerek duygularını ifade etti.

Pilot, bebeğin doğduğunu anons edince yolculardan alkış koptu. Uçak, bebek ve annesi hastaneye götürülebilsin diye Hindistan’ın Kalküta kentine indi. Anne ve bebek indirildikten bir süre sonra uçak, Tayland’a gitmek için yeniden havalandı.

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Bebeğin erken doğmamış olması ise hamileliğin son safhasındaki bir kadının nasıl uçağa bindiği sorusunu akla getirdi. Hamileliğin 36’ncı haftası ve sonrasındaki yolcuların uçmasına izin vermeyen Katar Havayolları konuyla ilgili açıklama yapmadı.