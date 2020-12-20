Uçakta ölen yolcuda ‘corona’ şüphesi: ABD’li yetkililer diğer yolcuları takibe aldı

Kısa adı CDC olan ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, pazartesi günü bir hastanın, Covid-19 belirtilerini andıran şikayetler sonucu fenalaşıp hayatını kaybettiği uçuştaki yolcuları takibe aldı.

Fotoğraf: CNN International

United Airlines’ın Orlando’dan Los Angeles kentine uçan uçağında fenalaşan bir hastanın karısı, tat ve koku alma duyusunda kayıp gibi Covid-19 belirtileri olduğunu söyledi.

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Kalkıştan 20 dakika sonra fenalaşan adama uçakta ilk müdahale yapılırken rota acil iniş için New Orleans kentine çevrildi.

Kabin ekibi bir süre sonra yolcunun kalbinin durduğunu söyledi. Adı açıklanmayan yolcunun, uçağın indiği New Orleans’ta götürüldüğü hastanede hayatını kaybettiği belirlendi.

Yolcunun uçağa binmeden önce doldurduğu formda Covid-19 belirtisi olmadığını, testinin pozitif çıkmadığını beyan ettiğini belirten havayolu sözcüsü şunları söyledi: “Ölüm sebebinin kardiyak arrest (kalp durması) olduğunu söyledi doktorlar. Ancak yolcunun yolculuk öncesinde solunum güçlüğü, yüksek tansiyon gibi şikayetleri olduğunu öğrendik. Covid-19 olup olmadığı araştırılacak.”

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Bunun üzerine o uçuştaki tüm yolculardan belirti göstermeleri halinde acilen test yaptırmalarını istediklerini belirten sözcü, kendilerinin de durumu CDC’ye bildireceğini belirterek, “CDC, hastalığın geniş kitlelere yayılmasını engellemek için Covid-19 şüphesi olan yolcuları takip etmek istiyor” dedi.

Uçak New Orleans’a indikten sonra yolculara başka bir uçağa nakledilme seçeneği sunulduğu ancak hepsinin Los Angeles’a devam etmek istediği belirtildi. Kabin ekibinden dört kişi ise karantinaya alındı.