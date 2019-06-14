Uçakta masturbasyon yapan yolcuya 90 gün hapis cezası

ABD’de uçak yolculuğu sırasında kabin ışıkları söndürüldükten sonra 30 dakika boyunca masturbasyon yapan yolcu, 90 gün hapis cezası ve 500 dolara varan para cezası istemiyle yargılanıyor.

Fotoğraf: Bexar Şehir Hapisanesi

Sputnik International’da yer alan habere göre 48 yaşındaki Enrique Gonzales, 3 Şubat tarihinde Kaliforniya’nın Los Angeles şehrinden Texas’ın San Antonio şehrine giden uçakta önce başka bir yolcuyla cinsel birliktelik yaşamak istediğini söyledi, karşılık alamadığında ise 75 yolcunun olduğu uçakta 30 dakika boyunca masturbasyon yaptı.

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Soruşturmada görevli FBI ajanı Gregory Pratt yeminli ifadesinde uçakta olanları şöyle aktardı: “Görgü tanıklarına göre suç oluşturan davranış kabin ışıkları kısıldığında başladı ve yaklaşık 30 dakika devam etti. Bu sırada Gonzales görgü tanığıyla göz göze geldiği halde davranışını sürdürdü.”

Uçak iniş yaptıktan sonra Gonzales kabahatler kanununca kişinin mahrem yerlerini teşhir etmesi suçundan gözaltına alınıp hapisaneye gönderildi. Gonzales’in suçu, suç oluşturan davranışının bir uçakta olması nedeniyle, ABD’nin özel havayolları kanunu uyarınca ahlaka aykırı, uygunsuz ve müstehcen davranışlar federal suçuna dönüştürüldü.