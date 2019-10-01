Uçaklarda artık ‘sivil hava polisi’ görev yapacak

Yolcuların ve mürettebatın güvenliğini sağlamak için artık uçuşlarda özel eğitimli sivil ‘hava polisleri’nin görev yapacağı bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Türk tescilli sivil hava araçlarında silahlı sivil polis bulundurulmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Sivil kıyafetle görev yapılacak

Yönetmelikle hava polislerinin görevleri arasında Türk tescilli sivil hava araçlarında, hava aracının ve hava araçlarındaki ‘yolcuların güvenliğini tehlikeye atan yasa dışı müdahale eylemlerine karşı’, uluslararası uçuşlarda da ‘sivil hava araçlarının, yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin sağlanmasına yönelik’ tedbirler bulunuyor.

Hava polisleri sivil kıyafetle görev yapacak. Kuralsız yolculara ve potansiyel tehlike arz eden yolculara görev tanımında belirtilen durumlar oluşmadığı sürece müdahale etmeyecek, fakat şiddet veya şiddete başvurma tehdidine yönelik makul şüphe oluşması halinde kokpiti koruyacak.

Uçuş raporu hazırlanacak

Hava polisleri uçuş sonunda göreviyle ilgili hususlar hakkında ‘görev sonu dönüş raporu’ hazırlayarak, bunun incelenip arşivlenmesi için amirine sunacak.

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Polis memuru ve daha üst rütbedeki emniyet hizmetleri sınıfı personeli arasından seçilecek hava polislerinin, teşkilatta fiilen beş yıl çalışmış olması gerekiyor.

Hava polisi olmak isteyenlerin en az ön lisans mezunu olması, kıdeme etkili ceza almaması, ikinci bölge hizmetini bir kez tamamlaması, son iki performans değerlendirme puanının ‘iyi’ veya ‘çok iyi’ olması, son üç performans atışında ayrı ayrı 90 puan ve üzeri puan alması, birimin en üst dereceli amirinin muvafakat vermesi ve havacılık personeli için düzenlenen sağlık raporuna sahip olması gerekecek.