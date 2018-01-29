Uçaklar Kandil’i şafakta vurdu: 11 hedef bombalandı

Türk Hava Kuvvetler’ni bağlı uçaklar bu sabah Irak’taki PKK hedeflerine yönelik hava harekatı düzenledi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Irak Kuzeyi Asos/Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 29 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olmak üzere 11 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir” dendi.