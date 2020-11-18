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Yaramazlara biraz batar!

Uçak yolcuları sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

Pegasus ve Türk Hava Yolları (THY), hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarından yolcularının muaf tutulacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Pegasus’un Twitter hesabından paylaşılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “20.11.2020 tarihinden itibaren hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler.”

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THY de benzer bir açıklamayla uçuşu bulunanların kısıtlamalardan muaf tutulacağını duyurdu.

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Genelge: Yeme içme mekanları kapanıyor; sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması geldi

Yeni ‘pandemi’ önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 10:00 ile 13:00 saatleri arasında, 20 yaş altı vatandaşlar ise 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi; hafta sonları ise tüm vatandaşların saat 10:00 ile 20.00 dışında sokağa çıkması yasak. Yeme içme mekanları saat 10:00 ile 20:00 arasında sadece paket servis veya gel-­al hizmeti verecek; sonrasında da telefon ya da internetle sipariş dışında hizmet veremeyecek.

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