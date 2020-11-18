Uçak yolcuları sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

Pegasus ve Türk Hava Yolları (THY), hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarından yolcularının muaf tutulacağını açıkladı.
Pegasus’un Twitter hesabından paylaşılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “20.11.2020 tarihinden itibaren hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler.”
THY de benzer bir açıklamayla uçuşu bulunanların kısıtlamalardan muaf tutulacağını duyurdu.