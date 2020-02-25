Uçak yolcuları ‘corona’ karantinasına alındı, boşaltılan uçak dezenfekte edildi

Tahran-İstanbul seferini yaparken, ‘corona’ virüsü şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı’na indirilen uçak, yolcu ve mürettebatın tahliyesi ve karantinaya alınmasının ardından dezenfekte edildi.
Uçakta ateşi kritik sınırın üstündeki 17 yolcu şüpheli olarak değerlendiriliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenboğa Havalimanı’nda karantinaya alınan uçaktaki yolcularda ‘corona‘ tetkiklerinin negatif çıktığını açıklamıştı.
İran’da görülen ‘corona’ salgını nedeniyle 132 Türk yolcuyu Tahran’dan getiren Türk Hava Yolları’na ait TK879 sefer sayılı uçak, dezenfekte edildi.
Yolcular ile birlikte sekiz mürettebatın Zekai Tahir Burak Hastanesi ile Bilkent Klinik Konukevi’ne tahliyesinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı görevlileri dezenfekte işlemine başladı. Özel kıyafetlerini giyen ekipler, uçak ve ekipmanlarda temizlik çalışması yaptı.