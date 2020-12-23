Diken

Yaramazlara biraz batar!

Uçak ‘yanlış’ havalimanına indi: Yolcular, kendini 402 kilometre uzaktaki başka bir kentte buldu

Nepal’deki havayolu şirketi Buddha Air’e ait bir uçak ‘yanlış’ havalimanına indi.

Fotoğraf: CNN International

18 Aralık’ta, başkent Katmandu’daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı’ndan ülkenin güneyindeki Janakpur’a gitmek üzere havalanan uçak, bu kente 402 kilometre uzaklıkta bulunan, kuzeybatıdaki Pokhara’ya indi.

Reklam

Havayolu şirketinin yöneticisi Astha Basnet, dün, karışıklığın, ‘iletişim kopukluğu ve standart operasyon prosedürünün uygulanamamasından’ kaynaklandığnıı açıkladı.

Hata fark edilince, Janakpur ve Pokhara arasında direkt uçuş olmamasına rağmen havayolu şirketinin yönetimi, yolcuları gitmeyi hedefledikleri Janakpur’a yolladı. 66 yetişkin ve üç çocuğun bulunduğu uçaktaki yolcular için özel uçuş izni alındı. 69 yolcu birkaç saat gecikmeli de olsa Janakpur’a ulaştı.

Sık rastlanmasa da bu, inilen havalimanının karıştırıldığı ilk uçuş değil. 2019’da British Airways’e ait, Britanya’nın başkenti Londra’dan havalanan bir uçak Almanya’nın Düsseldorf kenti yerine İskoçya’nın başkenti Edinburgh’a inmişti.

Reklam

SON HABERLER

Kaftancıoğlu’ndan Türkeş ziyaretine: Acılarda ortaklaşacak her siyaseti yaparım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP heyetinin Maraş katliamının yıldönümünde yaptığı Seval Türkeş ziyaretini savundu. Alparslan Türkeş’in, kayınpederi Ümit Kaftancıoğlu’na öldürülmesinden iki gün önce “Vatan haini” dediğini söyleyen Kaftancıoğlu “Ben siyaseti, bir daha kimse acıları yaşamasın diye yapıyorum. Bu haliyle kişisel bir rahatsızlık duymuyorum” dedi.

Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı

Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Aile merkezinde kanser taraması yüzde 90 azaldı

Aile hekimleri arasında yapılan ankete göre, pandemi döneminde kanser taramaları yüzde 90’a yakın azalırken, binlerce kişi erken tanı şansını kaçırdı. Erken tanı ile tama yakın tedavi imkanı olan kolon kanserinde en az 3 bin kişinin bu durumdan etkilendiği tahmin edildi.