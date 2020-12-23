Uçak ‘yanlış’ havalimanına indi: Yolcular, kendini 402 kilometre uzaktaki başka bir kentte buldu

Nepal’deki havayolu şirketi Buddha Air’e ait bir uçak ‘yanlış’ havalimanına indi.

Fotoğraf: CNN International

18 Aralık’ta, başkent Katmandu’daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı’ndan ülkenin güneyindeki Janakpur’a gitmek üzere havalanan uçak, bu kente 402 kilometre uzaklıkta bulunan, kuzeybatıdaki Pokhara’ya indi.

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Havayolu şirketinin yöneticisi Astha Basnet, dün, karışıklığın, ‘iletişim kopukluğu ve standart operasyon prosedürünün uygulanamamasından’ kaynaklandığnıı açıkladı.

Hata fark edilince, Janakpur ve Pokhara arasında direkt uçuş olmamasına rağmen havayolu şirketinin yönetimi, yolcuları gitmeyi hedefledikleri Janakpur’a yolladı. 66 yetişkin ve üç çocuğun bulunduğu uçaktaki yolcular için özel uçuş izni alındı. 69 yolcu birkaç saat gecikmeli de olsa Janakpur’a ulaştı.

Sık rastlanmasa da bu, inilen havalimanının karıştırıldığı ilk uçuş değil. 2019’da British Airways’e ait, Britanya’nın başkenti Londra’dan havalanan bir uçak Almanya’nın Düsseldorf kenti yerine İskoçya’nın başkenti Edinburgh’a inmişti.