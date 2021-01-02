Uçak tuvaletinde sigara içen yolcuyu polis inişte kapıda ‘karşıladı’

Türk Hava Yolları’nın Şanlıurfa-İstanbul seferi yolcularından İ.H.A., uçağın tuvaletinde sigara içerken yakalandı. Yolcu, İstanbul Havalimanı’na inişinin ardından uçağın kapısı açıldığı anda karşısında polisi buldu.

Fotoğraf: DHA

Önceki akşam THY’nin TK-2249 sayılı Şanlıurfa-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağında kabin ekipleri arka tuvaletinde, İ.H.A.’nın sigara içtiğini fark etti.

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Yolcu hakkında ‘kural dışı yolcu’ formu düzenlenirken, kaptan pilot konuyu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kulesi’ne bildirerek uçağa polis istedi.

Uçağın saat 21.50 sıralarında havalimanına inişinin ardından İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekibi, uçağın kapısında yolcuyu bekledi. Polis eşliğinde uçaktan inen İ.H.A., hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Hakkında tutanak tutulan yolcuya, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 2 bin 603 liralık idari para cezası kesileceği belirtildi.

Tazminat davası açılabiliyor

SHGM yönetmeliklerine göre uçak içerisinde duman çıkaran cihaz ve tütün mamullerinin kullananlar, ‘kural dışı yolcu‘ olarak kabul ediliyor. Kural dışı yolculara idari para cezası kesilirken, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde idari yaptırım kararlarına itiraz edilebiliyor. Ayrıca uçağın rötar yapması, başka bir meydana inmek zorunda kalması gibi durumlarda hava yolu şirketleri söz konusu yolcuya tazminat davası da açabiliyor.