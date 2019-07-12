Uçak türbülansa girdi; büyük panik yaşandı: 35 yaralı

Kanada’nın Vancouver kentinden Avustralya’nın Sydney kentine gitmek üzere havalanan Air Canada’ya ait uçağın türbülansa girmesi sonucunda 35 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

284 kişiyi taşıyan ve türbülansa girince büyük panik yaşanan uçak Hawaii’ye yönlendirildi. Hawaii’ye inince sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralananların hiçbirinin durumunun ciddi olmadığı, çoğunun ayakta tedavi edildiği belirtildi.

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Havayolu şirketi, Boeing 777-200 tipi uçaktaki, yolcular ve mürettebatın Hawaii’de, Honolulu’daki bir otelde konaklayacağını ve yeni bir uçakla Avustralya’ya yollanacaklarını açıkladı.

Yolcular arasındaki Jess Smith, “Birden bire türbülansa girince çoğumuz kafamızı tavana çarptık. Her şey aşağı düştü; bazı yolcular yere kapaklandı” dedi.

Başka bir yolcu ise “Bazılarının emniyet kemeri bağlı değilmiş, onların havada uçtuğunu gördük. Çoğunun vücudu sağa sola çarptı. Büyük panik yaşandı” diyerek yaşananları anlattı.