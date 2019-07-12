Uçak kazasında ölenlerin yakınlarına ‘parayı al, dava açma’ diye baskı yapmışlar

Geçen yıl 29 Ekim’de, Endonezya’da düşen, 189 kişiye mezar olan Lion Air’e ait uçakta yakınını kaybedenlere ‘dava açmalarının önünce geçecek’ belge imzalamaları yönünde baskı yapıldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

BBC’de yayınlanan Panorama programı konuyu gündeme getirdi. Programda, sigorta şirketi avukatlarının, kazadan birkaç hafta sonra Boeing 737 Max tipi uçakta ölenlerin aileleriyle temas kurduğu ve onlara 92 bin dolarlık tazminat teklif edildiği belirtildi. Ancak, ailelere, parayı alırlarsa havayolu şirketi ve Boeing’e dava açmalarını engelleyecek belge imzalamaları gerektiği söylendi.

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Bir grup ailenin avukatı olan ABD’li Sanjiv Singh, “Maalesef acılı insanlara baskı yaptılar ve bazıları imzaladı” dedi.

Kocası Eka’yı kazada kaybeden Merdian Agustin yaşadıklarını şöyle anlattı: “Sigorta şirketinin avukatları bana parayı alıp yasal haklarımdan vazgeçmem için baskı yaptılar. İmzalarsam iki saat içinde paranın hesabımda olacağını ancak Lion Air ve Boeing’e dava açamayacağımı söylediler; imzalamadım.”

Programda, 50’ye yakın ailelerin belgeleri imzaladığı belirtilirken, Boeing’in konuyla ilgili soruya yanıt vermediği, ‘şirket yönetiminin kayıplardan dolayı büyük üzüntü içinde olduğunu ve yaraları sarmak için elinden geleni yapmaya devam edeceğini’ anlatan bir açıklama yolladığı vurgulandı.