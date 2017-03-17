Uçak kazasında futbolcuları ve teknik heyetini kaybeden Chapecoense’nin yeni başkanı: Sadece Barcelona bizimleydi

Güney Amerika Kupası final maçına giderken uçak kazasında futbolcuları ve teknik heyetini kaybeden Brezilya ekibi Chapecoense’nin yeni başkanı Plinio David de Nes, kazadan sonra kendilerine maddi yardımda bulunan tek kulübün Barcelona olduğunu söyledi.

‘Sadece Barcelona bizimleydi’

Independent’ta yer alan habere göre, “Sadece Barcelona bizimleydi” diyen De Nes, “İlk andan itibaren bize maddi yardımda bulundular ve ağustos ayında bizi Gamper Kupası’na çağırdılar” ifadelerini kullandı.

Kolombiya ekibi Atletico Nacional ile karşılaşmak için 29 Kasım 2016’da Medellin kentine hareket eden Chapecoense takımı dahil 77 kişinin bulunduğu uçak dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi yaşamını yitirmişti.