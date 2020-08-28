Uçak kalkmadan dakikalar önce bir yolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı anlaşıldı; sağlık ekibi alıp götürdü

Merkezi İrlanda’daki havayolu şirketi Ryanair’in bir uçağı Britanya’nın başkenti Londra’dan İtalya’nın Pisa kentine havalanmadan dakikalar önce, bir yolcunun, Covid-19 testinin pozitif olduğu anlaşıldı. Yolcu, koruyucu ekipmanlı bir sağlık ekibi tarafından uçaktan alındı.

Fotoğraf: Guardian

Çarşamba akşamı, Londra-Pisa uçuşunu yapan uçaktaki bir yolcunun cep telefonuna, Stansted Havalimanı’ndan kalkmasına dakkalar kala ülkedeki Covid-19 izleme biriminden testinini pozitif çıktığını bildiren mesaj geldi.

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Yolcu, durumu uçuş ekibine bildirdi. Uçak bekletildi. Yolcu ve yanındaki arkadaşı sağlık ekipleri tarafından alınarak havalimanındaki izolasyon odasına götürüldü. Oradan da hastaneye kaldırıldı.

İkilinin oturduğu alan dezenfekte edildikten sonra uçak bir saat 20 dakika gecikmeyle kalktı.

Ryanair’in açıklamasında, sözkonusu iki yolcunun da maske taktığı, Covid-19 önlemlerine uyduğu, uçuşa 10 dakikadan az süre varken uçuş ekibinin durumdan haberdar olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Diğer yolcular ve kabin ekibi açısından bulaşma riskinin çok düşük olduğunu düşünüyoruz. Uçaktaki herkes maskeliydi. Gecikme için tüm yolcularımızdan özür dileriz.”

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Ulusal Sağlık Sistemi’nin yayınladığı uyarılarda, Covid-19 testi yaptıran veya belirti görülen kişilerin yolculuğa çıkmaması isteniyor.